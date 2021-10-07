Планы Зеленского о досрочных выборах президента раскрыли в Раде

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Ракурс

Планы Владимира Зеленского о досрочных выборах президента прокомментировал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ранее нардеп Сергей Соболев из фракции «Батькивщина» отметил, что отставка Разумкова — это финальная точка перед началом избирательной кампании. СМИ со ссылкой на источники на Банковой также упоминали о сценарии с досрочными президентскими выборами.

Я не присутствовал, но от многих коллег слышал, что такая идея есть. Но от президента я такого не слышал, — отметил Разумков в интервью BBC News Украина.

Кроме этого, у бывшего политтехнолога Зеленского поинтересовались, намерен ли глава государства идти на второй президентский срок.

Зеленский и мы все обещали, что должен быть один срок. И я действительно придерживаюсь идеи, что у президента должен быть один срок. В США и многих странах предусмотрены два срока. Но я исхожу не из мирового опыта, а украинских реалий. У нас президент начинает заниматься избирательной кампанией с середины своего срока, где-то с третьего года на должности, — отметил Разумков.



Ранее политик заявил, что не нравится Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку из-за своих действий.

Напомним, 7 октября Верховная Рада осталась без руководителя. За отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие».