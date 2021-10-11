Зеленский о втором сроке - он зависит от того, что успею сделать

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Ракурс

Владимир Зеленский снова заговорил о втором сроке своего президентства. На этот раз глава государства упомянул о переизбрании в ответе ведущей Екатерине Осадчей в программе «Светская жизнь».

Зеленский жалуется на повышенное внимание к нему и публичность. Например, вспомнил о том, что старшая дочь Александра могла бы учиться без охраны. В то же время президент уже не исключает повторного баллотирования.

Президент Украины говорит, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь Александра, жена и родители.

Она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, — рассказал Зеленский в разговоре, записанном 2−3 октября в Трускавце.

Во время предвыборной компании и в первые месяцы президентства он неоднократно говорил, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще во время предвыборной кампании. Уже в мае 2020 года Зеленский впервые заявил, что ему не хватит пяти лет, чтобы сделать все, что запланировал, поэтому он пообещал подумать о своем возможном баллотировании на второй срок.

На брифинге в Трускавце президента заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но к концу первой каденции «точно поработает».