Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n161449-statistika-koronavirusa-v-ukraine-za-sutki-8-tys-832-novyh-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад, но количество новых случаев все же остается высоким.

10 октября медики зафиксировали 8 тыс. 832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных — 863 ребенка и 78 медработников. В больницы вчера попали 2 тыс. 672 больных, а 207 человек умерли. Преодолеть коронавирус сумели 2 тыс. 53 человека. За сутки различными методами протестировали более 52 тыс. человек. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего больных вчера обнаружили в Харьковской области — 1 тыс. 419 человек. На Днепропетровщине зафиксировали 765 новых случаев «ковида», а в Одесской области 690. В Запорожской и Житомирской областях обнаружили 687 и 510 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 550 тыс. 89 человек, а выздоровели 2 млн 292 тыс. 480 человек. Умерли от коронавируса 58 тыс. 700 граждан.

Напомним, Украина превысила осенний максимум госпитализаций. По состоянию на 10 октября в больницах с COVID-19 находились 29 тыс. 902 пациентов. Это на 1 тыс. 338 больше, чем было год назад.