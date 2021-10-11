Смерть Полякова — в МВД подтвердили метадон в крови и рассматривают две версии

https://racurs.ua/n161450-smert-polyakova-v-mvd-podtverdili-metadon-v-krovi-i-rassmatrivaut-dve-versii.html

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В крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили метадон. Информацию подтвердил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Нардепа сегодня похоронят в его родном Чернигове.

Ранее о наличии наркотического вещества в организме нардепа заявляла нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко.

Шевченко в эфире «Украины 24» рассказал: судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, еще будет устанавливаться после глубоких исследований, — заявил Шевченко.

Следствие пока остановилось на двух версиях смерти Полякова — «преступный характер смерти», или же он сам принял препарат, который, возможно, стал причиной смерти.

Тело нардепа Полякова (депутатская группа «За будущее») нашли в такси 8 октября. Ему стало плохо, нардепа пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.

Прощание с ним 11 октябре начнется в филармонии города Чернигов.

Метадон — полусинтетический наркотический препарат. В начале 20 века его синтезировали с помощью хлора и тебаина в Германии как синтетический аналог морфина. Это одно из самых распространенных средств уличной наркомании, ломка от которого длительнее, чем от других опиатов.

Источник: «Украина 24»