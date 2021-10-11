Стало відомо, хто став новим канцлером Австрії. Фото: Reuters

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В Австрії новим канцлером стане колишній глава МЗС країни Александер Шалленберг. Про це повідомив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, виступаючи перед журналістами у Відні.

Він підтвердив, що 11 жовтня приведе нового канцлера до присяги. Президент додав, що через скандал, що призвів до відставки Себастьяна Курца, довіру австрійців до політики підірвано. Про це пише DW.

Юристу, професійному дипломату Александеру Шалленбергу 52 роки, він володіє кількома іноземними мовами. Вважається, що він багато в чому підтримує курс екс-канцлера Австрії Курца — особливо в тому, що стосується проблем міграції.

Під час свого виступу президент Австрії вказав, що разом із Шалленбергом приведе до присяги і нового міністра закордонних справ Австрії, не назвавши імені політика.

За оцінкою австрійської газети Der Standard, найкращі шанси на пост глави МЗС Австрії є у ​​нинішнього генерального секретаря МЗС країни Петера Лаунского і представника Австрії в Брюсселі Ніколауса Маршіка.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц залишає свою посаду у зв’язку зі звинуваченнями у хабарництві. Також він має намір очолити фракцію Австрійської народної партії в парламенті.

6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі канцлера, а також в штаб-квартирі Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

Людей з оточення канцлера запідозрили в підкупі видань Österreich та oe24. at, щоб ті публікували опитування з позитивними відгуками про Австрійську народну партію.

Слідство припускає, що зловживання відбувалися з 2016 по 2018 роки. 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца та погрожували йому вотумом недовіри.

Джерело:DW