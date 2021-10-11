Кремль назвав безглуздими контакти з керівництвом України. Фото: tadviser.ru

https://racurs.ua/ua/n161454-kreml-nazvav-bezgluzdymy-kontakty-z-kerivnyctvom-ukrayiny.html

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Росія продовжує заперечувати свою агресію щодо України та не бачить сенсу в нових переговорах з українською владою.

Таку думку висловив заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент країни-агресора Дмитро Медведєв. Про це він написав у своїй колонці для видання «Комерсант».

Політик заявив, що Кремль вважає безглуздими контакти з керівництвом України, бо «на чолі цієї країни стоять неосвічені та необов’язкові люди».

Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й у тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені та необов’язкові люди. Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон’юнктурі, — написав Медведєв.

Він запропонував дочекатися «притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією». Також екс-президент РФ згадав про проведення «Кримської платформи», назвавши цей захід «дебільним».

Мовляв, таким чином влада «підкачує м’язи перед виборами» замість того, щоб будувати взаємовигідні відносини з Росією. Саме такого керівництва хоче дочекатися Медведєв.

Ось лише з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі, — додав він.

Нагадаємо, раніше Путін опублікував свою статтю-марення про те, що українці та росіяни нібито були «одним народом». Ця стаття була опублікована на сайті Кремля російською та українською мовами.