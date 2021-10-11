Філіп Кіркоров та Володимир Зеленський, фото: Citywoman

https://racurs.ua/ua/n161455-zelenskogo-zmusyly-vidpovisty-na-petyciu-pro-zaboronu-gastroley-rosiyan.html

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Петиція про повну заборону на виступи в Україні російським артистам, розміщена на сайті президента, набрала необхідні для розгляду Володимиром Зеленським 25 тис. підписів.

Ініціатором петиції є відомий український телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.

Відповідну заборону у петиції пропонують запровадити до моменту повернення Криму в склад України та відновлення нашою державою контролю над своїми східними кордонами.

Водночас пропонується зробити виняток для тих російських артистів, які відкрито виступили проти агресії щодо України (письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича тощо).

На думку Кондратюка, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.