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Ракурс
Філіп Кіркоров та Володимир Зеленський, фото: Citywoman

Зеленського змусили відповісти на петицію про заборону гастролей росіян

11 жов 2021, 10:42
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Петиція про повну заборону на виступи в Україні російським артистам, розміщена на сайті президента, набрала необхідні для розгляду Володимиром Зеленським 25 тис. підписів.

Ініціатором петиції є відомий український телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.

Відповідну заборону у петиції пропонують запровадити до моменту повернення Криму в склад України та відновлення нашою державою контролю над своїми східними кордонами.

Водночас пропонується зробити виняток для тих російських артистів, які відкрито виступили проти агресії щодо України (письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича тощо).

На думку Кондратюка, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.

Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні, — наголошує автор петиції.


Джерело: Ракурс


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