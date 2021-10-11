Зеленського змусили відповісти на петицію про заборону гастролей росіянhttps://racurs.ua/ua/n161455-zelenskogo-zmusyly-vidpovisty-na-petyciu-pro-zaboronu-gastroley-rosiyan.htmlРакурс
Петиція про повну заборону на виступи в Україні російським артистам, розміщена на сайті президента, набрала необхідні для розгляду Володимиром Зеленським 25 тис. підписів.
Ініціатором петиції є відомий український телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.
Відповідну заборону у петиції пропонують запровадити до моменту повернення Криму в склад України та відновлення нашою державою контролю над своїми східними кордонами.
Водночас пропонується зробити виняток для тих російських артистів, які відкрито виступили проти агресії щодо України (письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича тощо).
На думку Кондратюка, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.
Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні, — наголошує автор петиції.