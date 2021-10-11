Суд у Гаазі відновлює слухання у справі про напад на Україну у Керченській протоці. Фото: ВВС

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Суд у Гаазі з 11 жовтня розпочне слухання у справі проти Російської Федерації щодо нападу на кораблі Військово-морських сил ЗСУ в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, коли заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі. Українські моряки перебували в полоні понад 9 місяців, а судна утримувалися близько одного року. Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування. Про це 11 жовтня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

У відомстві наголосили, що агресія Росії в Азовському морі є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.

Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків. За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії, — нагадали в МЗС.

Зазначається, що зараз Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції арбітражу. Міністерство закордонних справ запевнило, що Україна відповість на заперечення РФ щодо юрисдикції на усних слуханнях.

Росія представить свою позицію 11 жовтня, а Україна — 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов’язав Кремль негайно повернути під контроль України кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів. 7 вересня відбувся обмін у форматі 35 на 35, тоді були звільнені 24 полонені моряки. 18 листопада в акваторії Чорного моря РФ передала Україні військові катери, 20 листопада вони прибули в український порт Очаків.