Винесення рішення у справі скіфського золота перенесли. Фото: РІА Новости

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Винесення рішення у справі «скіфського золота» знову перенесли.

Апеляційний суд Амстердама вирішив перенести з жовтня на більш пізній термін винесення рішення у справі про приналежність колекції артефактів з чотирьох музеїв Криму. Про це 11 жовтня заявив директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін, повідомляє «Інтерфакс».

Весь час відкладається засідання суду апеляційної інстанції через це. Коли воно буде призначено, ніхто толком не знає. У жовтні воно не відбудеться, буде перенесено, — зазначив керівник музею.

Він зазначив, що на найближчому засіданні вже повинні винести остаточне рішення щодо «скіфського золота». За словами Мальгіна, цей судовий процес складний, оскільки досі прецедентів не було. На його думку, засідання могли перенести, оскільки не всі судді хочуть брати на себе якусь відповідальність.

Нагадаємо, Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Російська сторона подала апеляцію. Доки триває розгляд справи у суді, «скіфське золото» продовжує зберігатися у музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Джерело: «Інтерфакс»