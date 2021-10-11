Карантин в Україні. Фото: УП

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Спалах коронавірусу в Україні розпочався восени та забрав життя багатьох українців. Нинішня хвиля заражень почалася раніше, ніж прогнозували в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Наразі статистика коронавірусу наближається до показників осені 2020 року. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість госпіталізацій. Міністр охорони здоров’я зазначив, що небезпека в першу чергу загрожує людям, які не вакцинувалися від коронавірусу або ж ще не перехворіли.

На сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам «Дельта». Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості «Дельти» на території України.

Інфікована людина може мати симптоми 7−8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких пацієнтів важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень.

Серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тис. населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

Нагадаємо, Україна перевищила осінній максимум госпіталізацій. Станом на 10 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебували 29 тис. 902 пацієнтів. Це на 1 тис. 338 більше, ніж було рік тому.

Джерело: «Голос Америки»