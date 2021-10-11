Міносвіти назвало передовиків та аутсайдерів вакцинальної кампанії

Вакцинація в школах. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161491-minosvity-nazvalo-peredovykiv-ta-autsayderiv-vakcynalnoyi-kampaniyi.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу серед освітян триває. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% працівників.

Найвищий показник демонструє Миколаївська область. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Однією і двома дозами на Миколаївщині прищепили понад 98% вчителів. Зокрема, серед лідерів опинилася Харківська область, яка досягла показника в майже 91%, Луганська — 90%, Донецька — 89,6%.

Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей не досягли позначки у 80%. А саме:

Херсонська — 73%;

Рівненська — 74,3%;

Волинська — 76%;

Івано-Франківська — 77,8%;

Одеська — 78,3%;

Львівська — 79%.

Через відсутність достатньої кількості вакцинованих освітян майже 15% українських шкіл працювали в онлайн режимі, наразі таких лише 7%. На канікулах знаходяться 24 школи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу в Україні розпочався восени та забрав життя багатьох українців. Нинішня хвиля заражень почалася раніше, ніж прогнозували в Міністерстві охорони здоров’я. Наразі статистика коронавірусу наближається до показників осені 2020 року.