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В Україні 12 жовтня очікуються опади, фото: «Ракурс»

Магнітна буря та помірні дощі — погода в Україні на 12 жовтня (КАРТА)

11 жов 2021, 16:57
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Погода в Україні 12 жовтня буде з невеликими дощами у західних областях, а вдень також і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Причиною цього є проходження територією України циклону. Про це повідомляє Gismeteo.

У Карпатах також можливі невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура повітря в Європі о 15:00 12 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 12 жовтня буде з невеликим дощем, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +10…+12°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 12 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові також буде з дощами, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 12 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде без опадів вночі, вдень — невеликий дощ. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +13…+15°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 12 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +4…+6°, вдень — +12…+14°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 12 жовтня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 12 жовтня буде досить неспокійним, на початку доби очікується магнітна буря.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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