Магнітна буря та помірні дощі — погода в Україні на 12 жовтня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n161490-magnitna-burya-ta-pomirni-doschi-pogoda-v-ukrayini-na-12-jovtnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 12 жовтня буде з невеликими дощами у західних областях, а вдень також і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Причиною цього є проходження територією України циклону. Про це повідомляє Gismeteo.
У Карпатах також можливі невеликий дощ та мокрий сніг.
Погода у Києві 12 жовтня буде з невеликим дощем, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +10…+12°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
Погода у Львові також буде з дощами, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі буде без опадів вночі, вдень — невеликий дощ. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +13…+15°. Вітер східний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +4…+6°, вдень — +12…+14°. Вітер східний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 12 жовтня буде досить неспокійним, на початку доби очікується магнітна буря.