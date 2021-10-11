В Україні 12 жовтня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n161490-magnitna-burya-ta-pomirni-doschi-pogoda-v-ukrayini-na-12-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 жовтня буде з невеликими дощами у західних областях, а вдень також і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Причиною цього є проходження територією України циклону. Про це повідомляє Gismeteo.

У Карпатах також можливі невеликий дощ та мокрий сніг.

Погода у Києві 12 жовтня буде з невеликим дощем, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +10…+12°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде з дощами, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі, вдень — невеликий дощ. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +13…+15°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +4…+6°, вдень — +12…+14°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 жовтня буде досить неспокійним, на початку доби очікується магнітна буря.