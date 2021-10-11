В Украине 12 октября ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n161490-magnitnaya-burya-i-umerennye-dojdi-pogoda-v-ukraine-na-12-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 октября будет с небольшими дождями в западных областях, а днем также и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Причиной этого является прохождение через территорию Украины циклона. Об этом сообщает Gismeteo.

В Карпатах также возможные небольшой дождь и мокрый снег.

Погода в Киеве 12 октября будет с небольшим дождем, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +10…+12°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет с дождями, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +2…+4°, днем — +9…+11°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью, днем — небольшой дождь. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +13…+15°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +4…+6°, днем — +12…+14°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 октября будет достаточно неспокойной, в начале суток ожидается магнитная буря.