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В Украине 12 октября ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

Магнитная буря и умеренные дожди — погода в Украине на 12 октября (КАРТА)

11 окт 2021, 16:57
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Погода в Украине 12 октября будет с небольшими дождями в западных областях, а днем также и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Причиной этого является прохождение через территорию Украины циклона. Об этом сообщает Gismeteo.

В Карпатах также возможные небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Европе в 15:00 12 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 12 октября будет с небольшим дождем, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +10…+12°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 12 октября, данные: Gismeteo

Погода во Львове также будет с дождями, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +2…+4°, днем — +9…+11°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 12 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет без осадков ночью, днем — небольшой дождь. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +13…+15°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 12 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +4…+6°, днем — +12…+14°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 12 октября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 12 октября будет достаточно неспокойной, в начале суток ожидается магнитная буря.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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