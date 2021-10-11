Астронавт Томас Песке сфотографував нічний Київ, фото: Thomas Pesquet

https://racurs.ua/ua/n161495-z-bortu-mks-sfotografuvaly-osinniy-kyyiv-foto.html

Ракурс

Французький астронавт Томас Песке сфотографував осінній Київ з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Фотознімки Песке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Київ, і красиві завихрення Дніпра вгору за течією. Я пам’ятаю, як робив цю фотографію минулого разу взимку, коли річка була замерзла і вся біла, — підписав знімки Песке.

Песке — астронавт Європейського космічного агентства. Це вже його друга місія на МКС — у період з 19 листопада 2016 року до червня 2017 року він брав участь у роботі МКС.

У космос він повернувся у квітні 2021 року на борту корабля SpaceX Crew Dragon — на друге шестимісячне перебування на МКС і є чинним командиром МКС. Це перший громадянин Франції на посту командира МКС.

Нагадаємо, під час свого попереднього перебування на МКС у лютому 2017 року Песке опублікував знімок нічного Києва.