Миші знову загрожують посівам в окупованому Криму

Миші. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161494-myshi-znovu-zagrojuut-posivam-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Збільшення чисельності мишей знову спостерігається в Криму — це зумовлено поступовим річним збільшенням шкідників та особливостями цьогорічної погоди.

Найбільша кількість мишей була зафіксована в лісосмугах, уздовж узбіч доріг, на покинутих землях і землях запасу. Про це повідомляє «Интерфакс».

У Криму спеціалісти обстежили 116,7 тис. Га сільгоспземель. З’ясувалося, що з них близько половини (57,5 тис. Га) заселені гризунами. Проти гризунів обробили майже 55 тис. Га землі.

Наголошується, що тварини-шкідники заселяють необроблювані землі й оброблювані поля, дуже швидко розмножуються й дуже багато їдять. Добова вага корму, споживаного гризунами, що харчуються соковитими частинами рослин, становить 120−300%, насінням — 30−100% від ваги їхнього тіла.

Деякі види можуть розмножуватися впродовж усього року. Самки полівок приносять за один послід у середньому 5−7 (іноді — до 12) дитинчат і здатні давати потомство через кожні 20−30 діб. Втрати зерна озимої пшениці від їхньої «діяльності» можуть становити 35−40%. Багато гризунів є переносниками збудників різних інфекційних захворювань, небезпечних для людини й домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що врожай 2021 став рекордним за всі роки незалежності України. На площі 10,2 млн гектарів, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Джерело: Интерфакс