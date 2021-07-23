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Ракурс
Збирачі ягід ринули у Чорнобиль по радіаційний врожай

Збирачі ягід ринули у Чорнобиль по радіаційний врожай (ФОТО)

23 лип 2021, 11:45
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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник поскаржився на збирачів чорниць та грибів, які нині ринули на територію зони відчуження.

Ягоди, гриби із зони під забороною! У «гарячий» сезон співробітники відділу державної охорони затримують «ягідних» заробітчан цілими групами, — йдеться у Фейсбук-повідомленні прес-служби заповідника.

Там також нагадали, що заповідник розташований на радіоактивно забруднених територіях, де заборонено збирати, використовувати та вивозити ягоди, гриби та будь-яку іншу продукцію рослинництва.

Допустимі рівні вмісту радіоактивних речовин у ягодах перевищено в рази, — додали в Чорнобильському заповіднику.

Поліція склала на порушників протоколи та вилучила все зібране на експертизу.

Окрім цього, на території заповідника закликали дотримуватися обмежень швидкості на дорогах, оскільки там проживають багато диких тварин.


Джерело: Ракурс


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