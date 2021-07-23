Збирачі ягід ринули у Чорнобиль по радіаційний врожай

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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник поскаржився на збирачів чорниць та грибів, які нині ринули на територію зони відчуження.

Ягоди, гриби із зони під забороною! У «гарячий» сезон співробітники відділу державної охорони затримують «ягідних» заробітчан цілими групами, — йдеться у Фейсбук-повідомленні прес-служби заповідника.

Там також нагадали, що заповідник розташований на радіоактивно забруднених територіях, де заборонено збирати, використовувати та вивозити ягоди, гриби та будь-яку іншу продукцію рослинництва.

Допустимі рівні вмісту радіоактивних речовин у ягодах перевищено в рази, — додали в Чорнобильському заповіднику.

Поліція склала на порушників протоколи та вилучила все зібране на експертизу.

Окрім цього, на території заповідника закликали дотримуватися обмежень швидкості на дорогах, оскільки там проживають багато диких тварин.