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Ракурс
Гейзер. Фото: istock

Потужний «гейзер» утворився в Києві (ВІДЕО)

23 лип 2021, 11:35
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Потужний фонтан утворився сьогодні, 23 липня, посеред газону біля житлових багатоповерхівок в Києві на Русанівці.

«Водограй» вистрілює водою на десятки метрів у висоту. Про це повідомляє «ТСН».

На відео, яке зафільмували свідки події, діагональний фонтан на добрий десяток метрів б'є посеред газону у бік житлових багатоповерхівок.


Повідомляється, що фонтан міг виникнути через роботи столичних комунальників, які випробовують теплові мережі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві під час випробувань тепломереж на гідравлічну міцність стався прорив магістрального трубопроводу у Голосіївському районі міста, біля бібліотеки імені Вернадського.

Джерело: Ракурс


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