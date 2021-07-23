Гейзер. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157814-potujnyy-geyzer-utvoryvsya-v-kyievi-video.html

Ракурс

Потужний фонтан утворився сьогодні, 23 липня, посеред газону біля житлових багатоповерхівок в Києві на Русанівці.

«Водограй» вистрілює водою на десятки метрів у висоту. Про це повідомляє «ТСН».

На відео, яке зафільмували свідки події, діагональний фонтан на добрий десяток метрів б'є посеред газону у бік житлових багатоповерхівок.

Повідомляється, що фонтан міг виникнути через роботи столичних комунальників, які випробовують теплові мережі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві під час випробувань тепломереж на гідравлічну міцність стався прорив магістрального трубопроводу у Голосіївському районі міста, біля бібліотеки імені Вернадського.