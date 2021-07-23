Імунну відповідь після COVID-вакцини вчені пов'язали з віком. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n157813-imunnu-vidpovid-pislya-covid-vakcyny-vcheni-pov-yazaly-z-vikom.html

Ракурс

Взаємозв'язок між віком і титрами нейтралізуючих антитіл до класичного штаму COVID-19 і його бразильського варіанту у щеплених людей виявили американські вчені.

Науковці з Орегонського університету охорони здоров’я і науки з грудня 2020 року по лютий 2021 року провели поголовну прищепну кампанію серед всіх співробітників. Зразки сироватки крові збирали до отримання першої дози препарату Pfizer-BioNTech (BNT162b2) і через два тижні після другої. Всі ці люди стали учасниками дослідження, результати якого опубліковані в Journal of the American Medical Association.

Науковці перевірили дані по 50 людям, яких розподілили по групах відповідно до віку. Біоматеріал в пробірках піддали впливу уханьского варіанту SARS-CoV-2 і бразильському штаму. Для всіх випробовуваних спостерігали стійкі нейтралізуючі реакції проти вихідного штаму, проте імунна відповідь виявилася слабшою при порівнянні з бразильським варіантом.

Крім того, рівень антитіл корелював — у групі з віком 20−29 років титри імуноглобулінів до уханьскому типу SARS-CoV-2 були в 6,8 рази вище в порівнянні з найстарішою групою (70−82 роки). Тобто зниження склало 85%. Це спостерігалося у двох групах.

Вчені зазначають, що початкові титри антитіл після вакцинації були негативно пов’язані з віком, що призвело до зниження здатності нейтралізувати коронавірус. Титри проти гамма-штаму виявилися зниженими у будь-якого віку, хоча різниця між групами була більш ніж вдвічі меншою.

За словами науковців, випробування показали, що вік не вважається визначальним фактором загальної ефективності вакцини. Однак літні люди мають вищий ризик заразитися навіть після вакцинації. Результати дослідження узгоджуються з тим, що титри антитіл відіграють важливу роль у цьому спостереженні.

Нагадаємо, науковці з Оксфордського університету дослідили використання вакцини Pfizer і виявили, що тривалий проміжок часу між першою і другою дозами вакцина призводить до більшої кількості антитіл. Водночас одна доза вакцини дає невелику кількість антитіл.