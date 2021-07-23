Иммунный ответ после COVID-вакцины ученые связали с возрастом. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n157813-immunnyy-otvet-posle-covid-vakciny-uchenye-svyazali-s-vozrastom.html

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Взаимосвязь между возрастом и титрами нейтрализующих антител к классическому штамму COVID-19 и его бразильскому варианту у привитых людей обнаружили американские ученые.

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки с декабря 2020 года по февраль 2021 года провели поголовную вакцинальную кампанию среди всех сотрудников. Образцы сыворотки крови собирали до получения первой дозы препарата Pfizer-BioNTech (BNT162b2) и через две недели после второй. Все эти люди стали участниками исследования, результаты которого опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Ученые проверили данные по 50 людям, которых распределили по группам в соответствии с возрастом. Биоматериал в пробирках подвергли воздействию уханьского варианта SARS-CoV-2 и бразильскому штамму. Для всех испытуемых наблюдали стойкие нейтрализующие реакции против исходного штамма, однако иммунный ответ оказался слабее по сравнению с бразильским вариантом.

Кроме того, уровень антител коррелировал — в группе с возрастом 20−29 лет титры иммуноглобулинов к уханскому типу SARS-CoV-2 были в 6,8 раза выше по сравнению с самой старшей группой (70−82 года). То есть снижение составило 85%. Это наблюдалось в двух группах.

Ученые отмечают, что первоначальные титры антител после вакцинации были негативно связаны с возрастом, что привело к снижению способности нейтрализовать коронавирус. Титры против гамма-штамма оказались сниженными в любого возраста, хотя разница между группами была более чем вдвое меньше.

По словам ученых, испытания показали, что возраст не считается определяющим фактором общей эффективности вакцины. Однако пожилые люди имеют более высокий риск заразиться даже после вакцинации. Результаты исследования согласуются с тем, что титры антител играют важную роль в этом наблюдении.

Напомним, ученые из Оксфордского университета исследовали использование вакцины Pfizer и обнаружили, что длительный промежуток времени между первой и второй дозами вакцина приводит к большему количеству антител. В то же время одна доза вакцины дает небольшое количество антител.