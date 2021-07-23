Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фонтан. Фото: istock

Мощный «гейзер» образовался в Киеве (ВИДЕО)

23 июл 2021, 11:35
999

Мощный фонтан образовался сегодня, 23 июля, посреди газона возле жилых многоэтажек в Киеве на Русановке.

Он выстреливает водой на десятки метров в высоту. Об этом сообщает «ТСН».

На видео, которое сняли свидетели происшествия, диагональный фонтан на добрый десяток метров бьет посреди газона в сторону жилых многоэтажек.


Сообщается, что фонтан мог возникнуть из-за работы столичных коммунальщиков, которые тестируют тепловые сети.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве во время испытаний теплосетей на гидравлическую прочность произошел прорыв магистрального трубопровода в Голосеевском районе города, возле библиотеки имени Вернадского.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров