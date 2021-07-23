Любители ягод хлынули в Чернобыль по радиационный урожай (ФОТО)https://racurs.ua/n157815-lubiteli-yagod-hlynuli-v-chernobyl-po-radiacionnyy-urojay-foto.htmlРакурс
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник пожаловался на сборщиков черники и грибов, которые хлынули на территорию зоны отчуждения.
Ягоды, грибы из зоны под запретом! В «горячий» сезон сотрудники отдела государственной охраны задерживают «ягодных» работников целыми группами, — говорится в Фейсбук-сообщении пресс-службы заповедника.
Там также напомнили, что заповедник расположен на радиоактивно загрязненных территориях, где запрещено собирать, использовать и вывозить ягоды, грибы и любую другую продукцию растениеводства.
Допустимые уровни содержания радиоактивных веществ в ягодах превышены в разы, — добавили в Чернобыльском заповеднике.
Полиция составила на нарушителей протоколы и изъяла все собранное на экспертизу.
Кроме этого, на территории заповедника призвали соблюдать ограничения скорости на дорогах, поскольку там проживают много диких животных.