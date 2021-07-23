Любители ягод хлынули в Чернобыль по радиационный урожай

https://racurs.ua/n157815-lubiteli-yagod-hlynuli-v-chernobyl-po-radiacionnyy-urojay-foto.html

Ракурс

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник пожаловался на сборщиков черники и грибов, которые хлынули на территорию зоны отчуждения.

Ягоды, грибы из зоны под запретом! В «горячий» сезон сотрудники отдела государственной охраны задерживают «ягодных» работников целыми группами, — говорится в Фейсбук-сообщении пресс-службы заповедника.

Там также напомнили, что заповедник расположен на радиоактивно загрязненных территориях, где запрещено собирать, использовать и вывозить ягоды, грибы и любую другую продукцию растениеводства.

Допустимые уровни содержания радиоактивных веществ в ягодах превышены в разы, — добавили в Чернобыльском заповеднике.

Полиция составила на нарушителей протоколы и изъяла все собранное на экспертизу.

Кроме этого, на территории заповедника призвали соблюдать ограничения скорости на дорогах, поскольку там проживают много диких животных.