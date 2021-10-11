У Канаді впав метеорит

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У Канаді в місті Голден, розташованому на південному сході провінції Британська Колумбія, 4 жовтня упав метеорит.

Цей космічний об'єкт пробив дах будинку місцевої жительки Рут Гамільтон та впав на подушку її ліжка, всього за декілька сантиметрів від голови сплячої жінки, повідомляє видання Surrey Now.

Гамільтон прокинулася від гучного звуку і побачила на подушці за кілька сантиметрів від своєї голови шмат породи.

Перелякана жінка викликала правоохоронців, які дійшли висновку, що цей камінь — метеорит, яскраву кулю якого напередодні могли бачити в небі жителі міста.

Гамільтон в результаті інциденту не постраждала. Вона жартує, що метеорит просто промахнувся — на місці, куди він упав, зазвичай під час сну перебуває голова жінки.

За словами жінки, цей випадок значно допоміг їй у переосмисленні життя

Єдине, про що я можу сказати, це те, що життя дорогоцінне, і його можна втратити в будь-який момент, навіть якщо ти думаєш, що ти в безпеці у своєму ліжку, — наголошує Гамільтон.

Метеорит жінка планує залишити собі на пам’ять, щоб показати своїм онукам.

Щодо ушкоджень, завданих будинку, то, зазначає Гамільтон, страхова компанія проводить перевірку, щоб з’ясувати, чи є інциденти падіння космічного сміття страховим випадком. Очевидно, що компанія ще ніколи не отримувала подібних претензій.

Джерело: Surrey Now