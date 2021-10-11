В Канаде упал метеорит

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Ракурс

В Канаде в городе Голден, расположенном на юго-востоке провинции Британская Колумбия, 4 октября упал метеорит.

Этот космический объект пробил крышу дома местной жительницы Рут Гамильтон и упал на подушку ее кровати, всего в нескольких сантиметрах от головы спящей женщины, сообщает издание Surrey Now.

Гамильтон проснулась от громкого звука и увидела на подушке в нескольких сантиметрах от своей головы кусок породы.

Испуганная женщина вызвала правоохранителей, которые пришли к выводу, что этот камень — метеорит, яркий шар которого накануне могли видеть в небе жители города.

Гамильтон в результате инцидента не пострадала. Она шутит, что метеорит просто промахнулся — на месте, куда он упал, обычно во время сна находится голова женщины.

По словам женщины, этот случай значительно помог ей в переосмыслении жизни

Единственное, о чем я могу сказать, это то, что жизнь драгоценна, и его можно потерять в любой момент, даже если ты думаешь, что ты в безопасности в своей постели, — отмечает Гамильтон.

Метеорит женщина планирует оставить себе на память, чтобы показать своим внукам.

Что касается повреждений, причиненных дому, то, отмечает Гамильтон, страховая компания проводит проверку, чтобы выяснить, являются ли инциденты падения космического мусора страховым случаем. Очевидно, что компания никогда раньше не получала подобных претензий.

Источник: Surrey Now