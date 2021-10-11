Мыши снова угрожают посевам в оккупированном Крыму

Мыши. Фото: istock

https://racurs.ua/n161494-myshi-snova-ugrojaut-posevam-v-okkupirovannom-krymu.html

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Увеличение численности мышей снова наблюдается в Крыму — это обусловлено постепенным годовым увеличением вредителей и особенностями погоды.

Наибольшее количество мышей было зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на заброшенных землях и землях запаса. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Крыму специалисты обследовали 116,7 тыс. Га сельхозземель. Выяснилось, что из них около половины (57,5 тыс. Га) заселены грызунами. Против грызунов обработали почти 55 тыс. Га земли.

Отмечается, что животные-вредители заселяют необрабатываемые земли и обрабатываемые поля, очень быстро размножаются и очень много едят. Суточный вес корма, потребляемого грызунами, питающихся сочными частями растений, составляет 120−300%, семенами — 30−100% от веса их тела.

Некоторые виды могут размножаться в течение всего года. Самки полевок приносят за один помет в среднем 5−7 (иногда — до 12) детенышей и способны давать потомство через каждые 20−30 суток. Потери зерна пшеницы от их «деятельности» могут составлять 35−40%. Многие грызуны являются переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что урожай 2021 стал рекордным за все годы независимости Украины.

Источник: Интерфакс