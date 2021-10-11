Астронавт Томас Песке сфотографировал ночной Киев, фото: Thomas Pesquet

https://racurs.ua/n161495-s-borta-mks-sfotografirovali-osenniy-kiev-foto.html

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Французский астронавт Томас Песке сфотографировал осенний Киев с борта Международной космической станции (МКС).

Фотоснимки Песке опубликовал на своей странице в социальной сети Твиттер.

Киев и красивые завихрения Днепра вверх по течению. Я помню, как делал эту фотографию в прошлый раз зимой, когда река была замерзлая и вся белая, — подписал снимки Песке.

Песке — астронавт Европейского космического агентства. Это уже его вторая миссия на МКС — в период с 19 ноября 2016 года по июнь 2017 года он участвовал в работе МКС.

В космос он вернулся в апреле 2021 года на борту корабля SpaceX Crew Dragon — на второе шестимесячное пребывание на МКС и является действующим командиром МКС. Это первый гражданин Франции на посту командира МКС.

Напомним, во время своего предыдущего пребывания на МКС в феврале 2017 года Песке опубликовал снимок ночного Киева.