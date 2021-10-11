COVID-сертификаты в маршрутках ввел Кабмин

Карантин. Фото: УП

https://racurs.ua/n161496-covid-sertifikaty-v-marshrutkah-vvel-kabmin.html

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Карантин в Украине будет работать с новыми ограничения. Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки будут проводиться только при условии наличия у водителей и пассажиров сертификата вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Для «желтого» уровня эпидопасности нужно иметь документ о получении полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы двухдозной вакцины. В частности, право на проезд в транспорте будут иметь переболевшие коронавирусом, у которых есть информация об этом в приложении «Дія», и люди с негативным результатом теста на инфекцию.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине могут усилить из-за новой волны коронавируса. В Офисе президента рассматривают новые ограничения для невакцинированных от COVID-19.