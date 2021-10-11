Відео вечірки «слуг» у Трускавці опублікувала Осадча

Вечірка «Слуг народу», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161473-video-vechirky-slug-u-truskavci-opublikuvala-osadcha.html

Ракурс

Катерина Осадча — єдина з українських журналістів, кого запросили на вечірку «слуг народу» у Трускавці, опублікувала відео цього заходу.

Про це повідомляє телеканал «Прямий».

На ньому можна побачити, як за діджейським пультом «запалює" Давив Арахамія (він же — DJ David Braun). Виступом Арахамії насолоджуються низка депутатів, які потрапили на відео Осадчої, а також президент Володимир Зеленський.

Згодом у розмові з Осадчою Арахамія заявив, що навмисно не підбирав треки для свого виступу.

Трохи взяв сет, з яким я працював із «Зе.Молоддю», а потім його адаптував і додав треки з 80-их і 90-их, — зазначив він. — Багато було Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M.

Арахамія запевнив, що під його DJ-сет танцювали всі гості.

Це була моя вимога, я жодної повільної пісні не зіграв, спеціально для того, щоб всі люди «зарядилися», — зазначив Арахамія.

Втім, судячи з відео, Зеленський зі своїм помічником Сергієм Шефіром, на відміну від низки інших гостей, вважали за краще просто посміхатися на танцполі та «підтанцьовувати» кивками.

Варто додати, що Осадча після зйомок на вечірці «Слуг народу» потрапила у скандал — вона ледь не спізнилася на потяг, проте скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальної групою до Львова.

Телеведуча похвалилася цим у своїх сторіс і подякувала поліції за допомогу. Проте після хвилі обурення з боку користувачів соцмереж фактом використання повноважень поліції не за призначенням, вона видалила повідомлення.

Джерело: «Прямий»