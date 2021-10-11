Разумков підтримав Порошенка в інциденті з тітушками біля його будинку

https://racurs.ua/ua/n161472-razumkov-pidtrymav-poroshenka-v-incydenti-z-titushkamy-bilya-yogo-budynku.html

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Дмитро Разумков неочікувано підтримав Петра Порошенка. Екс-спікер заявив, що «будь-який тиск на політичних опонентів є неприпустимим».

В ефірі каналу «Прямий» Разумков прокоментував інцидент з акціями під будинком п’ятого президента.

Я вже казав… Я до будь-якого тиску ставлюся погано. До будь-якого. Це погано… Треба йти по-іншому, — повідомив Разумков.

Екс-спікер додав, що влада не повинна давати підстави для того, щоб громадянам доводилося влаштовувати марші та вимагати відповідей на запитання, що хвилюють громадськість.

У 95% питання можна вирішити — чесно вийти та відповісти на запитання. І не треба буде, щоб до тебе хтось приходив, — сказав Разумков.

Нагадаємо, що 9−10 жовтня у селище Козин до будинку лідера «Європейської солідарності» Порошенка прийшли невідомі активісти, яких у ЗМІ назвали тітушками. Вони нібито обурювалися співучастю Порошенка у діях, які правоохоронні органи інкримінують лідеру ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку.

Разумков наразі перебуває в пошуку майбутніх шляхів продовження політичної кар'єри. Після відставки з посади спікера він натякнув, що не проти посперечатися і за посаду президента.

Джерело: Прямий