Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Разумков підтримав Порошенка в інциденті з тітушками біля його будинку

Разумков підтримав Порошенка в інциденті з тітушками біля його будинку

11 жов 2021, 13:57
999

Дмитро Разумков неочікувано підтримав Петра Порошенка. Екс-спікер заявив, що «будь-який тиск на політичних опонентів є неприпустимим».

В ефірі каналу «Прямий» Разумков прокоментував інцидент з акціями під будинком п’ятого президента.

Я вже казав… Я до будь-якого тиску ставлюся погано. До будь-якого. Це погано… Треба йти по-іншому, — повідомив Разумков.

Екс-спікер додав, що влада не повинна давати підстави для того, щоб громадянам доводилося влаштовувати марші та вимагати відповідей на запитання, що хвилюють громадськість.

У 95% питання можна вирішити — чесно вийти та відповісти на запитання. І не треба буде, щоб до тебе хтось приходив, — сказав Разумков.

Нагадаємо, що 9−10 жовтня у селище Козин до будинку лідера «Європейської солідарності» Порошенка прийшли невідомі активісти, яких у ЗМІ назвали тітушками. Вони нібито обурювалися співучастю Порошенка у діях, які правоохоронні органи інкримінують лідеру ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку.


Разумков наразі перебуває в пошуку майбутніх шляхів продовження політичної кар'єри. Після відставки з посади спікера він натякнув, що не проти посперечатися і за посаду президента.

Джерело: Прямий

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів