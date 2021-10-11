Разумков поддержал Порошенко в инциденте с титушками у его дома

https://racurs.ua/n161472-razumkov-podderjal-poroshenko-v-incidente-s-titushkami-u-ego-doma.html

Ракурс

Дмитрий Разумков неожиданно поддержал Петра Порошенко. Экс-спикер заявил, что «любое давление на политических оппонентов недопустимо».

В эфире канала «Прямой» Разумков 11 октября прокомментировал инцидент с акциями под домом пятого президента.

Я уже говорил… Я к любому давления отношусь плохо. К любому. Это плохо… Надо идти по-другому, — сообщил Разумков.

Экс-спикер добавил, что власть не должна давать основания для того, чтобы гражданам приходилось устраивать марши и требовать ответов на вопросы, волнующие общественность.

В 95% вопросы можно решить — честно выйти и ответить на вопросы. И не надо будет, чтобы к тебе кто-то приходил, — сказал Разумков.

Напомним, что 9−10 октября в поселок Козин к дому лидера «Европейской солидарности» Порошенко пришли неизвестные активисты, которых в СМИ назвали титушками. Они возмущались якобы соучастием Порошенко в действиях, которые правоохранительные органы инкриминируют лидеру ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку.

Разумков сейчас находится в поиске будущих путей продолжения политической карьеры. После отставки с поста спикера он намекнул, что не прочь поспорить и за пост президента.

Источник: Прямой