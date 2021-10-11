Сын экс-спикера Рады Рыбака сообщил о пропавших с потолка 2 млн долларов. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/n161471-syn-eks-spikera-rady-rybaka-soobschil-o-propavshih-s-potolka-2-mln-dollarov.html

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Александр Рыбак, бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), заявил, что его обокрали на 2 млн долл. Сейчас это дело рассматривает Обуховский суд Киева.

Кража произошла в доме Рыбака в Козине на Киевщине. Подробности дела, которое рассматривают с июня 2021 года, рассказал «Судебный репортер».

Рыбак сообщил, что в 2014 году из-за нестабильной ситуации в Украине он снял с личного счета 1,5 млн долл. Деньги он якобы получил от продажи недвижимости и часть из них потратил. 900 тыс. долл., которые остались, мужчина решил хранить в потолке хозяйственного здания — между баней и комнатой отдыха.

Рыбак пригласил мастера с рабочими, говоря, что надо исправить дефект на потолке. Пока рабочие обедали, хозяин якобы положил за потолок 900 тыс. долл. в мусорных пакетах. Еще 1,1 млн положила его жена — Ирина Фриденталь. После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

В начале июля 2014 года Рыбак с семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал домоправитель, который имел ключи от всех зданий и комнат. По возвращении хозяина домоправитель перестал выходить на работу, объясняя, что находится в состоянии «запоя».

После увольнения бывший домоправитель отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границу, приобрел новый автомобиль Volkswagen, однако нигде официально не работал.

Хозяин не интересовался тайником до середины октября 2016 года, когда решил получить деньги и позвал рабочих. Потолок расшили, но денег не было. Тогда на место вызвали экспертов, которые выяснили, что целостность потолка нарушили еще в 2014 году.

Ее полностью разбирали и потом собрали обратно, о чем свидетельствует другая краска и другие профили, на которых крепится гипсокартон. Для выполнения таких работ, по оценкам экспертов, требовалось как минимум два дня.

В ноябре 2018 году был допрошен охранник дома, который признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему в реализации преступного умысла. За это домоправитель привез ему 500 тыс.

Охранник остался работать в доме. Он успел потратить значительную часть средств, а 235 тыс. долл. он спрятал, но позже отдал следователям. О подозрении сообщили охраннику и бывшему домоправителю.

Напомним, Рыбак возглавлял ГАСИ с 2010 по 2014 годы. Он является сыном бывшего спикера парламента, экс-регионала Владимира Рыбака.

Источник: «Судебный репортер»