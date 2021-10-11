Нобелевскую премию по экономике присудили за анализ экономики труда — детали

https://racurs.ua/n161470-nobelevskuu-premiu-prisudili-za-analiz-ekonomiki-truda-detali.html

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Нобелевскую премию по экономике 2021 года присудили за вклад в изучение экономики труда и анализ причинно-следственных связей. Награду получили экономисты из США.

Лауреатами премии в этом году стали Дэвид Кард, Джошуа Енгрист и Гуидо Имбенс. Кард получил награду за «его эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Енгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей».

Лауреаты 2021 года по экономике показали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использование природных экспериментов, то есть ситуаций, возникающих в реальной жизни, которые напоминают случайные эксперименты, — написали члены Нобелевского комитета.

Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной оплаты, иммиграции и образования на рынок труда. В результате чего он выяснил, что повышение минимальной заработной платы не обязательно приводит к сокращению рабочих мест.

Джошуа Энгрист и Гуидо Имбенс показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Разработанная ими структура была широко принята исследователями, работающими с данными наблюдений.

В Нобелевском комитете отмечают, что исследования Карда и методологический вклад Энгриста и Имбенса показали, что «естественные эксперименты — богатые источники знаний». Их исследования помогли и улучшили способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях.

Объявление лауреатов по экономике закрыло нобелевская неделю. Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Обычно нобелевских лауреатов лично приветствует король Швеции в Стокгольме (кроме обладателей премии мира, которых чествуют в Осло).

Однако из-за пандемии коронавируса торжественной церемонии и банкета в 2021 году, как и год назад, не будет. Награждение лауреатов состоится в онлайн-формате.