Нобелівську премію з економіки присудили за аналіз економіки праці

https://racurs.ua/ua/n161470-nobelivsku-premiu-z-ekonomiky-prysudyly-za-analiz-ekonomiky-praci-detali.html

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Нобелівську премію з економіки 2021 року присудили за внесок у вивчення економіки праці та аналіз причинно-наслідкових зв’язків. Нагороду отримали економісти з США.

Лауреатами премії цьогоріч стали Девід Кард, Джошуа Енгріст і Гуїдо Імбенс. Кард отримав нагороду за «його емпіричний внесок у вивчення економіки праці», а Енгріст і Імбенс — за «внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків».

Лауреати 2021 року по економіці продемонстрували, що на багато важливих питань суспільства можна відповісти. Їх рішення — використання природних експериментів, тобто ситуацій, що виникають в реальному житті, які нагадують випадкові експерименти, — написали члени Нобелівського комітету.

Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати, імміграції та освіти на ринок праці. В результаті чого він з’ясував, що підвищення мінімальної заробітної плати не обов’язково призводить до скорочення робочих місць.

Енгріст та Імбенс показали, які висновки про причину і наслідок можна зробити з природних експериментів. Розроблена ними структура була широко прийнята дослідниками, що працюють з даними спостережень.

У Нобелівському комітеті зазначають, що дослідження Карда і методологічний внесок Енгріста і Імбенса показали, що «природні експерименти — багаті джерела знань». Їх дослідження допомогли і поліпшили здатність відповідати на ключові питання про причинно-наслідкові зв’язки.

Оголошення лауреатів з економіки закрило нобелівський тиждень. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля.

Зазвичай нобелівських лауреатів особисто вітає король Швеції в Стокгольмі (крім володарів премії миру, яких вшановують в Осло).

Однак через пандемію коронавірусу урочистої церемонії і банкету в 2021 році, як і рік тому, не буде. Нагородження лауреатів відбудеться в онлайн-форматі.