Кишкові палички можуть допомагати Т-лімфоцитам

https://racurs.ua/ua/n161469-kyshkovi-palychky-dopomojut-zdolaty-rak-ucheni.html

Ракурс

Боротися з раком допоможуть модифіковані кишкові палички.

Відповідну ідею запропонували учені з Університету Лугано (Швейцарія). Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні Nature.

Річ у тім, що діяльність Т-лімфоцитів людського організму, які мають знищувати ракові клітини, у пухлині ускладнена через нестачу необхідних речовин — передусім амінокислоти L-аргініну, котрий стимулює у лімфоцитах антиракові процеси та процеси, пов’язані з імунною пам’яттю.

До того ж, неможливо забезпечити Т-ліфмоцити у пухлині достатньою кількістю L-аргініну шляхом вживання пацієнтом відповідних таблеток чи введення ін'єкцій — хворий або повинен щодня поглинати величезні кількості препарату, що загрожує неприємними побічними ефектами, або отримувати уколи прямо в пухлину.

Але другий спосіб можливий лише тоді, коли пухлина розташована не надто глибоко. Крім того, велика частина амінокислоти досить швидко просочиться з пухлини в інші тканини, що значно зменшить ефект.

Водночас відомо, що ракові клітини в процесі своєї життєдіяльності виробляють багато аміаку (який в розчині існує у вигляді іона амонію NH4+).

Цей аміак можна на місці перетворити в L-аргінін, використавши для цього генномодифіковані бактерії кишкової палички. У звичайних бактерій цього типу є ген, який пригнічує синтез L-аргініну, проте його можна відключити.

Відомо, що бактерії живуть у всіх злоякісних пухлинах і навіть дещо шкодять їм, привертаючи увагу імунної системи.

Експерименти на мишах показали, що генномодифіковані бактерії дійсно стимулюють імунну атаку на пухлину — у ній стає більше Т-лімфоцитів, які вбивають ракові клітини, та менше Т-лімфоцитів, які пригнічують імунну відповідь. Також було встановлено, що поєднання цих бактерій і спеціальною імунотерапією значно посилює ефективність лікування.

Якихось побічних ефектів учені не зафіксували, проте миші після такої «бактеріотерапії» стабільно втрачали вагу.

Наскільки ця методика ефективна та безпечна для людей, покажуть подальші дослідження.

Джерело: Nature