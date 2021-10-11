Кишечные палочки могут помогать Т-лимфоцитам

https://racurs.ua/n161469-kishechnye-palochki-pomogut-preodolet-rak-uchenye.html

Ракурс

Бороться с раком помогут модифицированные кишечные палочки.

Соответствующее идею предложили ученые из Университета Лугано (Швейцария). Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Nature.

Дело в том, что деятельность Т-лимфоцитов человеческого организма, которые должны уничтожать раковые клетки, в опухоли затруднена из-за недостатка необходимых веществ — прежде всего аминокислоты L-аргинина, который стимулирует в лимфоцитах антираковые процессы и процессы, связанные с иммунной памятью.

К тому же, невозможно обеспечить Т-лифмоциты в опухоли достаточным количеством L-аргинина путем принятия пациентом соответствующих таблеток или введения инъекций — больной или должен ежедневно поглощать огромные количества препарата, что чревато неприятными побочными эффектами, или получать уколы прямо в опухоль.

Но второй способ возможен только тогда, когда опухоль расположена не слишком глубоко. Кроме того, большая часть аминокислоты достаточно быстро просочится из опухоли в другие ткани, что значительно уменьшит эффект.

В то же время известно, что раковые клетки в процессе своей жизнедеятельности производят много аммиака (который в растворе существует в виде иона аммония NH4 +).

Этот аммиак можно на месте превратить в L-аргинин, использовав для этого генномодифицированные бактерии кишечной палочки. У обычных бактерий этого типа есть ген, который подавляет синтез L-аргинина, но его можно отключить.

Известно, что бактерии живут во всех злокачественных опухолях и даже несколько вредят им, привлекая внимание иммунной системы.

Эксперименты на мышах показали, что генномодифицированнst бактерии действительно стимулируют иммунную атаку на опухоль — в ней становится больше Т-лимфоцитов, которые убивают раковые клетки, и меньше Т-лимфоцитов, которые подавляют иммунный ответ. Также было установлено, что сочетание этих бактерий и специальной иммунотерапией значительно усиливает эффективность лечения.

Каких-либо побочных эффектов ученые не зафиксировали, однако мыши после такой «бактериотерапии» стабильно теряли вес.

Насколько эта методика эффективна и безопасна для людей, покажут дальнейшие исследования.

Источник: Nature