ЕС добавил в санкционный список восемь судей из оккупированного Крыма. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n161468-es-dobavil-v-sankcionnyy-spisok-vosem-sudey-iz-okkupirovannogo-kryma.html

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Европейский Союз расширил санкционный список — в перечень попали восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины.

Под санкции за подрыв территориальной целостности Украины попали судьи из оккупированного Крыма. Все эти лица в основном работают в судебном секторе аннексированного полуострова. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Отмечается, что имена пророссийских судей позже опубликуют в Официальном журнале Европейского Союза. Теперь в списке будет 185 человек и 48 организаций.

Напомним, 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил продление санкций до 15 марта 2022 года. Под ограничения попали лица, ответственные за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Подсанкционным гражданам и организациям ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять средства или другие экономические ресурсы. В списке — 177 физических лиц и 48 юридических лиц.