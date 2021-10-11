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Ракурс
ЕС добавил в санкционный список восемь судей из оккупированного Крыма. Фото: vedomosti.ru

ЕС добавил в санкционный список восемь судей из оккупированного Крыма

11 окт 2021, 13:14
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Европейский Союз расширил санкционный список — в перечень попали восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины.

Под санкции за подрыв территориальной целостности Украины попали судьи из оккупированного Крыма. Все эти лица в основном работают в судебном секторе аннексированного полуострова. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Отмечается, что имена пророссийских судей позже опубликуют в Официальном журнале Европейского Союза. Теперь в списке будет 185 человек и 48 организаций.


Напомним, 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил продление санкций до 15 марта 2022 года. Под ограничения попали лица, ответственные за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Подсанкционным гражданам и организациям ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять средства или другие экономические ресурсы. В списке — 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

Источник: Ракурс


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