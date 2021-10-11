ЄС додав у санкційний список вісьмох суддів з окупованого Криму. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n161468-ies-dodav-u-sankciynyy-spysok-vismoh-suddiv-z-okupovanogo-krymu.html

Ракурс

Європейський Союз розширив санкційний список — до переліку потрапили восьмеро осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України.

Під санкції за підрив територіальної цілісності України потрапили судді з окупованого Криму. Всі ці особи в основному працюють в судовому секторі анексованого півострова. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Зазначається, що імена проросійських суддів пізніше опублікують в офіційному журналі Європейського Союзу. Тепер в списку буде 185 осіб та 48 організацій.

Нагадаємо, 10 вересня Рада Європейського Союзу затвердила продовження санкцій до 15 березня 2022 року. Під обмеження потрапили особи, відповідальні за підрив, або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Підсанкційним громадянамта організаціям обмежують поїздки, заморожують активи та забороняють надавати кошти чи інші економічні ресурси. У списку — 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.