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Ракурс
Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд

Свободу Медведчука оцінили у мільярд гривень (ДОКУМЕНТ)

11 жов 2021, 12:57
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Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. Про це у Фейсбук розповів колишній генпрокурор і член фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

За словами адвоката Медведчука, нардеп не зможе перерахувати потрібну суму, навіть якщо її збере, оскільки рішенням РНБО на нього накладено санкції, що забороняють здійснювати будь-які фінансові операції.

Свободу Медведчука оцінили у мільярд гривень, документ - ФБ Р.Кузьміна


Нагадаємо, що 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Йдеться про закупівлю вугілля з РФ через окуповані території.

Свободу Медведчука оцінили у мільярд гривень

Джерело: Ракурс


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