Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд

https://racurs.ua/ua/n161467-svobodu-medvedchuka-ocinyly-u-milyard-gryven-dokument.html

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Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. Про це у Фейсбук розповів колишній генпрокурор і член фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

За словами адвоката Медведчука, нардеп не зможе перерахувати потрібну суму, навіть якщо її збере, оскільки рішенням РНБО на нього накладено санкції, що забороняють здійснювати будь-які фінансові операції.

Нагадаємо, що 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Йдеться про закупівлю вугілля з РФ через окуповані території.