На скільки вакцинація від коронавірусу знижує ризик смерті, розповіли вченіhttps://racurs.ua/ua/n161466-na-skilky-vakcynaciya-vid-koronavirusu-znyjuie-ryzyk-smerti-rozpovily-vcheni.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу захищає від важкого перебігу хвороби. Нове дослідження про ефективність вакцин провели французькі вчені.
За словами дослідників, щеплення на 90% знижує ризик госпіталізацій та летальних випадків. Результати дослідження опублікувало видання The Guardian.
Вчені проаналізували аналізи 22 млн людей старше 50 років, порівнявши результати 11 млн вакцинованих осіб з такою ж кількістю нещеплених. Наразі це наймасштабніше дослідження щодо ефективності вакцин від коронавірусу.
Дослідники сформували пари з вакцинованої та невакцинованої особи однієї статі та віку. Також ці люди проживали в одному регіоні. Експерти відстежували дату другого щеплення до 20 липня.
Результати свідчать, що через 14 днів після отримання другої дози вакцини щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити в лікарню або померти при зараженні COVID-19.
Разом з тим значний захисний ефект спостерігається й у випадку зараження дельта-штамом: 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей 50−75 років.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я назвали правильність комбінацій різних вакцин проти коронавірусу.
Джерело: The Guardian