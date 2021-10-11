Вакцинація від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161466-na-skilky-vakcynaciya-vid-koronavirusu-znyjuie-ryzyk-smerti-rozpovily-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу захищає від важкого перебігу хвороби. Нове дослідження про ефективність вакцин провели французькі вчені.

За словами дослідників, щеплення на 90% знижує ризик госпіталізацій та летальних випадків. Результати дослідження опублікувало видання The Guardian.

Вчені проаналізували аналізи 22 млн людей старше 50 років, порівнявши результати 11 млн вакцинованих осіб з такою ж кількістю нещеплених. Наразі це наймасштабніше дослідження щодо ефективності вакцин від коронавірусу.

Дослідники сформували пари з вакцинованої та невакцинованої особи однієї статі та віку. Також ці люди проживали в одному регіоні. Експерти відстежували дату другого щеплення до 20 липня.

Результати свідчать, що через 14 днів після отримання другої дози вакцини щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити в лікарню або померти при зараженні COVID-19.

Разом з тим значний захисний ефект спостерігається й у випадку зараження дельта-штамом: 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей 50−75 років.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я назвали правильність комбінацій різних вакцин проти коронавірусу.

Джерело: The Guardian