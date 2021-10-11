Донька зарізала матір і викинула в криницю. Фото:

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Молоду жінку жорстоко вбили у Вінницькій області. Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла до поліції від її свекрухи 9 жовтня.

Заявниця повідомила, що жінка зникла напередодні ввечері. Повідомлялося, що вона нібито пішла з місця проживання і не повернулася. Під час пошуків правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя сусіднього недобудованого будинку. Всередині й знайшли тіло загиблої, прикидане камінням та старим одягом. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під підозру потрапила 16-річна дочка загиблої. Слідчі встановили, що матір із дочкою посварилися і в ході словесної перепалки неповнолітня ухопила кухонний ніж та завдала матері майже 30 ударів ножем. Після убивства підліток на тачці вивезла тіло матері з двору та викинула в сусідський колодязь. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в хаті, сховала свій закривавлений одяг та знаряддя вбивства.

Слідчі оголосили зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Неповнолітню помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харківській області 13-річний підліток вбив шестирічну дівчинку — він забив її каменем до смерті та залишив тіло в покинутому приміщенні.