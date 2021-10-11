ЄС готує 600 млн євро для України і переговори щодо газу

Україна може отримати новий транш від ЄС

https://racurs.ua/ua/n161464-ies-gotuie-600-mln-ievro-dlya-ukrayiny-i-peregovory-schodo-gazu.html

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Євросоюз у найближчі дні може надати Україні новий транш макрофінансової допомоги — на суму в 600 млн євро.

Про це журналістам у Брюсселі заявив представник ЄС, повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що ЄС та Україна 12 жовтня мають на двосторонньому саміті обговорити спільні зусилля по боротьбі з гібридними загрозами та дезінформацією.

Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб боротися з гібридними погрозами і дезінформацією, — додав єврочиновник.

Зокрема, за його словами, сторони обговорять, що можна зробити для збільшення постачання газу.

Це буде важлива тема обговорень між лідерами. Єврокомісія буде працювати з Україною по всіх можливих сценаріїв цієї зими, — зазначив представник ЄС.

Також він додав, що ЄС обговорює можливість військово-навчальної місії для України і може ухвалити відповідне рішення в першій половині листопада.

Ми вивчаємо можливість підтримки спроможностей України, в тому числі у професійній військової діяльності. У першій половині листопада збереться комітет із зовнішньої політики і безпеки, який оцінить і ухвалить остаточне рішення, — зазначив він.

Джерело: ТАСС