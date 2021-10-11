ЄС готує 600 млн євро для України і переговори щодо газу

ЄС готує 600 млн євро для України і переговори щодо газуhttps://racurs.ua/ua/n161464-ies-gotuie-600-mln-ievro-dlya-ukrayiny-i-peregovory-schodo-gazu.htmlРакурс
Євросоюз у найближчі дні може надати Україні новий транш макрофінансової допомоги — на суму в 600 млн євро.
Про це журналістам у Брюсселі заявив представник ЄС, повідомляє агентство ТАСС.
Зазначається, що ЄС та Україна 12 жовтня мають на двосторонньому саміті обговорити спільні зусилля по боротьбі з гібридними загрозами та дезінформацією.
Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб боротися з гібридними погрозами і дезінформацією, — додав єврочиновник.
Зокрема, за його словами, сторони обговорять, що можна зробити для збільшення постачання газу.
Це буде важлива тема обговорень між лідерами. Єврокомісія буде працювати з Україною по всіх можливих сценаріїв цієї зими, — зазначив представник ЄС.
Також він додав, що ЄС обговорює можливість військово-навчальної місії для України і може ухвалити відповідне рішення в першій половині листопада.
Ми вивчаємо можливість підтримки спроможностей України, в тому числі у професійній військової діяльності. У першій половині листопада збереться комітет із зовнішньої політики і безпеки, який оцінить і ухвалить остаточне рішення, — зазначив він.
Джерело: ТАСС