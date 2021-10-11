ЕС готовит 600 млн евро для Украины и переговоры по газу

Украина может получить новый транш от ЕС

https://racurs.ua/n161464-es-gotovit-600-mln-evro-dlya-ukrainy-i-peregovory-po-gazu.html

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Евросоюз в ближайшие дни может предоставить Украине новый транш макрофинансовой помощи — на сумму в 600 млн евро.

Об этом журналистам в Брюсселе заявил представитель ЕС, сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что ЕС и Украиной 12 октября должны на двустороннем саммите обсудить совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией.

Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы бороться с гибридными угрозами и дезинформацией, — добавил еврочиновник.

В частности, по его словам, стороны обсудят, что можно сделать для увеличения поставок газа.

Это будет важная тема обсуждений между лидерами. Еврокомиссия будет работать с Украиной по всем возможным сценариям этой зимой, — отметил представитель ЕС.

Также он добавил, что ЕС обсуждает возможность военно-учебной миссии для Украины и может принять соответствующее решение в первой половине ноября.

Мы изучаем возможность поддержки способностей Украины, в том числе в профессиональной военной деятельности. В первой половине ноября соберется комитет по внешней политике и безопасности, который оценит и примет окончательное решение, — отметил он.

Источник: ТАСС