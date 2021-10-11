Дочь зарезала мать и выбросила в колодец. Фото:

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Ракурс

Молодую женщину жестоко убили в Винницкой области. Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября.

Заявительница сообщила, что женщина пропала накануне вечером. Сообщалось, что она якобы ушла с места жительства и не вернулась. Во время поисков правоохранители наткнулись на следы крови у колодца соседнего недостроенного дома. Внутри нашли тело погибшей, забросанное камнями и старой одеждой. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Под подозрение попала 16-летняя дочь погибшей. Следователи установили, что мать с дочерью поссорились, и в ходе словесной перепалки несовершеннолетняя схватила кухонный нож и нанесла матери почти 30 ударов ножом. После убийства подросток на тачке вывезла тело матери со двора и выбросила в соседский колодец. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства.

Следователи объявили злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Харьковской области 13-летний подросток убил шестилетнюю девочку — он забил ее камнем до смерти и оставил тело в заброшенном помещении.