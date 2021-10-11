Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n161466-na-skolko-vakcinaciya-ot-koronavirusa-snijaet-risk-smerti-rasskazali-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни. Новое исследование об эффективности вакцин провели французские ученые.

По словам исследователей, прививка на 90% снижает риск госпитализаций и летальных исходов. Результаты исследования опубликовало издание The Guardian.

Ученые проанализировали анализы 22 млн человек старше 50 лет, сравнив результаты 11 млн вакцинированных лиц с таким же количеством непривитых. На сегодня это самое масштабное исследование по эффективности вакцин от коронавируса.

Исследователи сформировали пары с вакцинированного и невакцинированного лица одного пола и возраста. Также эти люди проживали в одном регионе. Эксперты отслеживали дату второй прививки до 20 июля.

Результаты свидетельствуют, что через 14 дней после получения второй дозы вакцины привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или умереть при заражении COVID-19.

Вместе с тем значительный защитный эффект наблюдается и в случае заражения дельта-штаммом: 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей 50−75 лет.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения назвали правильность комбинаций различных вакцин против коронавируса.

Источник: The Guardian