Свободу Медведчука оценили в миллиард гривен, фото - Р.Кузьмина

https://racurs.ua/n161467-svobodu-medvedchuka-ocenili-v-milliard-griven-dokument.html

Ракурс

Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Об этом в Фейсбук рассказал бывший генпрокурор и член фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По словам адвоката Медведчука, нардеп не сможет перевести нужную сумму, даже если ее соберет, поскольку решение СНБО наложило на него санкции, запрещающие совершать любые финансовые операции.

Напомним, что 8 октября главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчука сообщили о подозрении в новом деле о государственной измене и финансирования терроризма. Речь идет о закупке угля из РФ через оккупированные территории.