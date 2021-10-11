Син екс-спікера Ради Рибака повідомив про зниклі зі стелі 2 млн доларів. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161471-syn-eks-spikera-rady-rybaka-povidomyv-pro-znykli-zi-steli-2-mln-dolariv.html

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Олександр Рибак, колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), заявив, що його обікрали на 2 млн дол. Наразі цю справу розглядає Обухівський суд Києва.

Крадіжка відбулася в будинку Рибака в Козині на Київщині. Подробиці справи, яку розглядають з червня 2021 року, розповів «Судовий репортер».

Рибак повідомив, що у 2014 році через нестабільну ситуацію в Україні він зняв з особистого рахунку 1,5 млн дол. Гроші він нібито отримав від продажу нерухомості та частину з них витратив. 900 тис. дол., які залишилися, чоловік вирішив зберігати в стелі господарського будинку — між лазнею та кімнатою відпочинку.

Рибак запросив майстра з робітниками, кажучи, що треба виправити дефект на стелі. Поки робітники обідали, господар начебто поклав за стелю 900 тис. грн у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 млн поклала його дружина — Ірина Фріденталь. Після обіду стелю зашили гіпсокартоном та наступного дня пофарбували.

На початку липня 2014 року Рибак із сім'єю поїхав на відпочинок за межі Київської області, а господарство контролював домоправитель, який мав ключі від усіх будівель та кімнат. Після повернення господаря домоправитель перестав виходити на роботу, пояснюючи, що перебуває у стані «запою».

Після звільнення колишній домоправитель вирушив на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen, проте ніде офіційно не працював.

Господар не цікавився схованкою до середини жовтня 2016 року, коли вирішив дістати гроші та покликав робітників. Стелю розшили, але грошей не було. Тоді на місце викликали експертів, які з’ясували, що цілісність стелі порушили ще у 2014 році.

Її повністю розбирали та потім зібрали назад, про що свідчить інша фарба та інші профілі, на яких кріпиться гіпсокартон. Для виконання таких робіт, за оцінками експертів, було потрібно щонайменше два дні.

У листопаді 2018 року було допитано охоронця будинку, який зізнався, що домоправитель вступив з ним у змову і попрохав відчинити будинок та не перешкоджати йому в реалізації злочинного наміру. За це домоправитель привіз йому 500 тис. за мовчання.

Охоронець залишився працювати в будинку. Він встиг витратити значну частину коштів, а 235 тис. дол. він заховав, але пізніше віддав слідчим. Підозру повідомили охоронцю і колишньому домоправителю.

Нагадаємо, Рибак очолював ДАБІ з 2010 по 2014 рік. Він є сином колишнього спікера парламенту, екс-регіонала Володимира Рибака.

Джерело: «Судовий репортер»