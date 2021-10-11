Видео вечеринки «слуг» в Трускавце опубликовала Осадчая

Вечеринка «Слуг народа», скриншот видео

https://racurs.ua/n161473-video-vecherinki-slug-v-truskavce-opublikovala-osadchaya.html

Ракурс

Екатерина Осадчая — единственная из украинских журналистов, кого пригласили на вечеринку «слуг народа» в Трускавце, опубликовала видео этого мероприятия.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

На нем можно увидеть, как за диджейским пультом «зажигает» Давил Арахамия (он же — DJ David Braun). Выступлением Арахамия наслаждаются ряд депутатов, которые попали на видео Осадчей, а также президент Владимир Зеленский.

Впоследствии в разговоре с Осадчей Арахамия заявил, что намеренно не подбирал треки для своего выступления.

«Немного взял сет, с которым я работал с „Зе.Молоддю“, а затем его адаптировал и добавил треки с восьмидесятых и девяностых, — отметил он. — Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M».

Арахамия заверил, что под его DJ-сет танцевали все гости.

Это было мое требование, я ни медленной песни не сыграл, специально для того, чтобы все люди «зарядились», — подчеркнул Арахамия.

Впрочем, судя по видео, Зеленский со своим помощником Сергеем Шефиром, в отличие от ряда других гостей, предпочли просто улыбаться на танцполе и «подтанцовывать» кивками.

Стоит добавить, что Осадчая после съемок на вечеринке «Слуг народа» попала в скандал — она едва не опоздала на поезд, однако воспользовалась полицейским эскортом, который домчал ее со съемочной группой во Львов.

Телеведущая похвасталась этим в своих сторис и поблагодарила полицию за помощью. Однако после волны возмущения со стороны пользователей соцсетей факту использования полномочий полиции не по назначению, она удалила сообщение.

Источник: «Прямой»