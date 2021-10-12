Антон Поляков, фото: UA Rating

https://racurs.ua/ua/n161538-smert-polyakova-v-mvs-onovlyat-versiyi-tragediyi-z-nardepom.html

Ракурс

Розслідування резонансної смерті народного депутата Антона Полякова триває.

Перші результати експертиз у цій справі очікують щонайменше через тиждень. Про це сьогодні, 12 жовтня, під час зустрічі із журналістами заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє прес-служба МВС.

За словами Монастирського, призначене проведення великої кількості експертиз.

Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної — це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною, — зазначив міністр.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко зазначив, що в організмі Полякова було виявлено метадон.

Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння у організм Антона Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів, — зазначив він.

Він зазначив, що слідчі розглядають версію, що Полякова могли отруїти, а також — що нардеп знав про метадон і вжив його самостійно з доброї волі.

Також Шевченко повідомив, що вже встановлено, що в машині з Русланом Джамбулатовим Поляков у день своєї смерті був не сам — там була ще одна людина, ім’я якої наразі не розкривають.

Крім того, встановлено, що таксист, який віз Полякова перед його смертю, деякий час їхав за іншим автомобілем, в якому був нардеп. Раніше таксист стверджував, що підібрав Полякова випадково.

Підозру наразі нікому не повідомляли — слідчі чекають на результати експертиз.

Раніше в поліції заявляли, що розглядають дві версії причин смерті Полякова — хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою.