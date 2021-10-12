Київ передав Єврокомісії звіт про ризики від запуску “Північного потоку-2”

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Київ передав у Єврокомісію спеціальний документ, який окреслює основні ризики від запуску газогону «Північний потік-2».

Україна вважає, що може долучитися до дискусії щодо газового питання на кількох рівнях. Віце-прем'єр Ольга Стефанішина після підписання угод з Євросоюзом в рамках саміту Україна-ЄС повідомила журналістам, що це може бути дискусія на рівні лідерів держав і консультації щодо енергетичної безпеки в рамках Угоди про асоціацію України та ЄС.

Крім того, Київ пропонує Євросоюзу долучитися як третя сторона у процесі надання висновку Єврокомісії щодо сертифікації «Північного потоку-2».

Стефанішина вважає, що Київ повинен впливати на переговори, оскільки Україна ухвалила все необхідне законодавство і повністю відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та ЄС спільно готуватимуться до «газової війни» з Росією. Київ та Євросоюз розглядають різні сценарії того, як може далі розгортатися історія з транзитом газу через Україну.

Окремими напрямками аналізу є забезпечення достатнього постачання газу, використання українських газосховищ і забезпечення реверсу з Європи.

Єврокомісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України, — сказала на брифінгу Урсула фон дер Ляєн.



За її словами, вивчаються можливості збільшення реверсних поставок зі Словаччини. Європа також може використовувати українські газосховища.

Голова Єврокомісії зазначила, що Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу. Вона заявила, що якщо Україна підвищить енергоефективність, їй не потрібно буде купувати газ.