Киев и Еврокомиссия будут вместе готовиться к газовой войне с Россией

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Киев передал в Еврокомиссию специальный документ, который определяет основные риски из-за запуска газопровода «Северный поток-2».

Украина считает, что может принять участие в дискуссии по газовому вопросу на нескольких уровнях. Вице-премьер Ольга Стефанишина после подписания соглашений с Евросоюзом в рамках саммита Украина-ЕС сообщила журналистам, что это может быть дискуссия на уровне глав государств и консультации по энергетической безопасности в рамках Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Кроме того, Киев предлагает Евросоюзу присоединиться в качестве третьей стороны к процессу предоставления заключения Еврокомиссии по сертификации «Северного потока-2».

Стефанишина считает, что Киев должен влиять на переговоры, поскольку Украина приняла все необходимое законодательство и полностью соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина и ЕС будут совместно готовиться к «газовой войне» с Россией. Киев и Евросоюз рассматривают различные сценарии того, как может дальше развиваться история с транзитом газа через Украину.

Отдельными направлениями анализа является обеспечение достаточного снабжения газа, использование украинских газохранилищ и обеспечения реверса из Европы.

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины, — сказала на брифинге Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, изучаются возможности увеличения реверсных поставок из Словакии. Европа также может использовать украинские газохранилища.

Председатель Еврокомиссии отметила, что Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа. Она заявила, что если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет покупать газ.