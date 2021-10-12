Как ищут киллера в покушении на Шефира, рассказали в МВД

Покушение на Шефира. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n161536-kak-ischut-killera-v-pokushenii-na-shefira-rasskazali-v-mvd.html

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Покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, расследуют правоохранители.

В деле о нападении 22 сентября идут активные следственные действия. Об этом рассказал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко, передает «Укринформ».

Работает следствие, идут активные следственно-розыскные действия, разные, и проводятся они различными способами, с различными техническими моментами, — рассказал он.

Отвечая на вопрос, сколько было по этому инциденту нападающих, Шевченко уточнил, что не готов этого сказать. Он добавил, что поиски в большом лесном массиве неподалеку от места происшествия «кое-что дали» правоохранителям.

Нашли что-то (определенные доказательства — ред.), но оценивать доказательства и сообщать об этом — это прерогатива следствия, — сказал Шевченко.



Напомним, ранее мы сообщали, что покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского, поможет расследовать Федеральное бюро расследований США.

Источник: Укринформ